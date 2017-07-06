В Тертере сгорел дом семьи шехида

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Тертер. 6 июля. REPORT.AZ/ В Тертере полностью сгорел дом семьи шехида.

Как сообщает карабахское бюро Report, пожар произошел в селе Сейдимли.

В результате короткого замыкания полностью сгорел дом 33-летнего Мамедова Эльмина Асиф оглу. Пожар был настолько сильным, что вынести какие-либо предметы не удалось.

На место происшествия прибыли живая сила группы противопожарной охраны МЧС и 4 пожарные машины.

Пожар удалось локализовать.

Отметим, что в целом владельцу дома нанесен ущерб в размере 30 000 манатов.

По факту ведется расследование.