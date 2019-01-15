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    В Тертере переписывавшегося с замужней женщиной мужчину подвергли пыткам

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Тертерском районе, мужчина, избитый родственниками женщины, с которой он переписывался по SMS, нанес себе травму.

    Как сообщает Report, житель районного села Алескерли 43-летний Э.З. нанес себе ножевое ранение, из-за чего его пришлось госпитализировать.

    В ходе расследования было установлено, что Э.З. переписывался с 28-летней односельчанкой. Узнав об этом, ее муж 35-летний Фариз Алиев, братья Рамин и Руслан, двоюродные браться Замин и Бекир отвели Э.З. к реке, где жестоко избили, пытали, связали руки и ноги и положили в багажник. Э.З. позднее нанес себе ранение имеющимся при себе ножом, чтобы спастись от этих людей.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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