В Тертере переписывавшегося с замужней женщиной мужчину подвергли пыткам

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Тертерском районе, мужчина, избитый родственниками женщины, с которой он переписывался по SMS, нанес себе травму.

Как сообщает Report, житель районного села Алескерли 43-летний Э.З. нанес себе ножевое ранение, из-за чего его пришлось госпитализировать.

В ходе расследования было установлено, что Э.З. переписывался с 28-летней односельчанкой. Узнав об этом, ее муж 35-летний Фариз Алиев, братья Рамин и Руслан, двоюродные браться Замин и Бекир отвели Э.З. к реке, где жестоко избили, пытали, связали руки и ноги и положили в багажник. Э.З. позднее нанес себе ранение имеющимся при себе ножом, чтобы спастись от этих людей.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.