В Тертере обнаружена ручная граната

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ На улице Н.Нариманова в городе Тертер найдена 1 ручная граната.

Об этом сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA).

Так, сегодня с горячей линии "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация об обнаружении на улице Н.Нариманова в городе Тертер одной единицы ручной гранаты.

Согласно информации, особая мобильная группа быстрого реагирования агентства и сотрудники Тертерского городского отдела полиции сразу же прибыли на место происшествия.

Специалисты агентства и сотрудники Тертерского городского отделения полиции провели осмотр вышеназванной территории.

В результате неотложных оперативных мер, проведенных специалистами, была обнаружена 1 единица ручной гранаты РГД-5, которая была взята для обезвреживания и направлена в специальный центр агентства.

Проведен наземный осмотр территории площадью 120 кв.м вокруг места обнаружения ручной гранаты, дополнительных опасных предметов и устройств обнаружено не было.