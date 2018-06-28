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    В Тертере обнаружена ручная граната

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ На улице Н.Нариманова в городе Тертер найдена 1 ручная граната.

    Об этом сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA).

    Так, сегодня с горячей линии "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация об обнаружении на улице Н.Нариманова в городе Тертер одной единицы ручной гранаты.

    Согласно информации, особая мобильная группа быстрого реагирования агентства и сотрудники Тертерского городского отдела полиции сразу же прибыли на место происшествия.

    Специалисты агентства и сотрудники Тертерского городского отделения полиции провели осмотр вышеназванной территории.

    В результате неотложных оперативных мер, проведенных специалистами, была обнаружена 1 единица ручной гранаты РГД-5, которая была взята для обезвреживания и направлена в специальный центр агентства.

    Проведен наземный осмотр территории площадью 120 кв.м вокруг места обнаружения ручной гранаты, дополнительных опасных предметов и устройств обнаружено не было.

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