В Тертере обнаружен пушечный снаряд

© ANAMA

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Тертерском селе Аскипара обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

18 сентября в центр "102" министерства внутренних дел поступила информация о том, что на территории тертерского села Аскипара обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд.

Согласно информации, на место происшествия незамедлительно была направлена специальная оперативная группа быстрого реагирования ANAMA.

"Специалисты агентства осмотрели посевной участок на этой территории и в результате неотложных оперативно-поисковых мероприятий был обнаружен неразорвавшийся 115 мм пушечный снаряд (BM-3). Сотрудники агентства перевезли находку на специальную территорию ANAMA. Был произведен осмотр прилегающей территории площадью 500 кв. метров. Каких-либо подозрительных и опасных предметов и устройств обнаружено не было", - отмечается в информации.