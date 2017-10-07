В ДТП в Тертере директора школ получили тяжелые травмы

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Тертер. 7 октября. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошло ДТП.

Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Дуярлы.

Так, житель района Акиф Юсиф оглу Халилов, выполняя поворот на автомобиле марки "ВАЗ 2106", выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался легковой автомобиль. В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 2106" и его пассажир Валех Исмаил оглу Ибрагимов 1954 г.р. получили тяжелые телесные повреждения.

Пострадавшие были доставлены в Тертерскую центральную районную больницу. Состояние обоих пострадавших было тяжелым, в связи с чем они были переведены в Бардинскую центральную районную больницу. Состояние обоих оценивается как средней тяжести.

По факту в районном отделении полиции ведется расследование.

Отметим, что пострадавшие в результате аварии являются директорами школ - Валех Исмаил оглу Ибрагимов - директор средней школы села Алескерли, Акиф Юсиф оглу Халилов - директор средней школы села Иреванлы.