В течении двух дней в Азербайджане по подозрению в совершении преступлений задержаны 49 человек

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ С 20 по 22 января органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 179 фактов преступлений, 38 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 27 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах страны произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 2, пострадали 13 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 18 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 49 человек.