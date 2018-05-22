В связи со взрывом в бакинском кафе задержано должностное лицо

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В связи со взрывом в бакинском кафе, в результате которого погиб человек, задержано и передано следствию должностное лицо.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, задержан учредитель ОАО "Азертранссервис" Эюб Хагвердиев.

Не исключено, что число задержанных возрастет.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия). Следствие продолжается.

Отметим, что 21 мая в кафе (чайная), расположенном в Бинагадинском районе Баку общей площадью 25 кв.м. (10 кв.м. из камня, остальная часть из дерева) взорвался баллон с пропаном. В результате сгорела деревянная конструкция строения. Во время осмотра места взрыва пожарными были обнаружены обгоревшие тела Ибрагимовой Гюляназ Рагим гызы 1969 г.р. и Саатова Сохраба Юсиф оглу 1963 г.р. Еще двое Ибрагимов Натик Захид оглы 1974 г.р. и Ибрагимова Шекер Хосров гызы 1965 г.р. года были доставлены в больницу до приезда пожарных. Н.Ибрагимов скончался в больнице.