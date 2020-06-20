​В связи со взрывом в Товузе возбуждено уголовное дело

В прокуратуру Товузского района поступила информация о том, что в ходе ремонтных работ на газопроводе на территории района 20 июня 2 человека получили ожоговые ранения и были доставлены в Центральную районную больницу.

Как сообщили Report в прокуратуре Товузского района, сотрудники прокуратуры немедленно осмотрели место происшествия.

Предварительное расследование установило, что рабочий ООО Yurd Construction Магеррам Сулейманов 1957 года рождения и подрядчик, Санан Гулиев 1966 года рождения получили термические ожоги во время проведения работ по прокладке газопровода на территории села Хатынлы», - говорится в информации.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.1 (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда), назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время пострадавшие проходят лечение в стационарном режиме.

Принимаются необходимые меры для выявления виновного виновных и привлечения их к ответственности.