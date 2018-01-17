В связи с вооруженным инцидентом в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Шамкир. 17 января. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении лица, стрелявшего в земляка из огнестрельного оружия в Шамкире.

Как сообщает западное бюро Report, возбуждено уголовное дело в отношении Рамина Керимова 1991 г.р., ранившего сегодня днем в оба бедра земляка, разместившегося в Шамкирском районе вынужденного переселенца из Кяльбаджарского района Мирджалала Азиз оглу Мехдиева 1992 г.р.

В отношении бежавшего с места преступления подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК.

Отметим, что инцидент произошел в Шамкире на почве личного конфликта между торгующими на рынке М.Мехдиевым и Р.Керимовым. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию Р.Керимова продолжаются.

***14:50

Шамкир. 17 января. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе выстрелили в вынужденного переселенца.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Тезе Махалле".

Так, вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района, Мирджалал Азиз оглу Мехдиев 1992 г.р. на почве личного конфликта был застрелен из охотничьего ружья лицом, имя которого пока неизвестно. М.Мехдиев получил два пулевых ранения в бедро. Раненый был доставлен в Шамкирскую районную центральную больницу. Виновник происшествия скрылся.

По факту начато расследование.