В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело

В связи с ДТП, в результате которого погиб певец Аслан Гусейнов, заведено уголовное дело.
Как стало известно Report, по факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные мероприятия.
Инцидент произошел сегодня на 60-м километре трассы Баку-Газах.
Автомобиль марки BMW, принадлежащий певцу А.Гусейнову, столкнулся с грузовиком марки "Камаз". В результате водитель легкового автомобиля А.Гусейнов скончался.
Мать Гусейнова Аслана Тофиг оглу (1967 г.р.) скончалась в минувшем месяце. Певец в это время находился в Москве. В Баку А.Гусейнов приехал для участия в поминках матери.