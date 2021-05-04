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В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело

В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело В результате водитель легкового автомобиля А.Гусейнов скончался
Происшествия
4 мая 2021 г. 16:08
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело

В связи с ДТП, в результате которого погиб певец Аслан Гусейнов, заведено уголовное дело.

Как стало известно Report, по факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные мероприятия.
Инцидент произошел сегодня на 60-м километре трассы Баку-Газах.

Автомобиль марки BMW, принадлежащий певцу А.Гусейнову, столкнулся с грузовиком марки "Камаз". В результате водитель легкового автомобиля А.Гусейнов скончался.

Мать Гусейнова Аслана Тофиг оглу (1967 г.р.) скончалась в минувшем месяце. Певец в это время находился в Москве. В Баку А.Гусейнов приехал для участия в поминках матери.

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Версия на азербайджанском языке Müğənni Aslan Hüseynovun öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanıldı

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