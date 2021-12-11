В связи с убийством жителя Баку из охотничьего ружья завели уголовное дело

10 декабря в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель поселка Бина Сураханского района Аллахверди Мирзоев получил смертельное ранение из огнестрельного оружия во дворе собственного дома.

10 декабря в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель поселка Бина Сураханского района Аллахверди Мирзоев получил смертельное ранение из огнестрельного оружия во дворе собственного дома.

Как сообщили Report в Сураханской районной прокуратуре, в качестве подозреваемого был задержан и привлечен к следствию Тариэль Гурбанов.

"По результатам расследования установлены обоснованные подозрения в том, что родственник потерпевшего Тариэль Гурбанов умышленно убил Аллахверди Мирзоева, выстрелив ему в лицо из охотничьего ружья во время возникшей между ними ссоры", - сообщили в прокуратуре.

По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.