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В связи с проведением свадеб в Азербайджане арестован 1 человек, оштрафованы 90 человек

В связи с проведением свадеб в Азербайджане арестован 1 человек, оштрафованы 90 человек 29 июля представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 276 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
30 июля 2021 г. 10:56
В связи с проведением свадеб в Азербайджане арестован 1 человек, оштрафованы 90 человек

29 июля представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 276 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Мониторинг охватил свадьбы в 217 домах торжеств и на 59 частных приусадебных участках.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 90 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 1 человек был арестован в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 219 человек не были допущены на торжество ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda toylara görə 1 nəfər həbs edilib, 90 nəfər cərimələnib

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