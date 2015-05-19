​В связи с происшедшим в Баку пожаром арестован один человек

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В связи с происшедшим сегодня в Бинагадинском районе Баку пожаром в жилом здании в качестве подозреваемого лица по делу задержан Мирюсиф Махмудов, возглавляющий компанию "Global Construction", занимавшуюся отделочными работами фасада данного здания, при облицовке которого был использован производимый компанией некачественный материал.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отметим, что сегодня около 11 часов утра в многоэтажном жилом здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе столицы произошел пожар.

В результате оперативных мероприятий прибывших на место происшествия спасателей МЧС и сотрудников других соответствующих структур, из здания были эвакуированы 27 и спасены 37 человек. К 14-ти часам пожар был локализован, а расположенные неподалеку здания защищены от огня. По предварительной версии, пожар начался с фасада здания и за короткое время охватил большую часть постройки. В результате пожара погибли 14 человек, еще 27 были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести и с диагнозом отравления дымом.

По факту Следственным управлением по тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, приведшее к тяжелым последствиям), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, вызвавшая тяжелые последствия) УК АР.

Кроме того, создана следственная группа в составе сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Осуществляемые следственные и оперативно-поисковые мероприятия находятся под личным контролем президента Азербайджана.

Общественность будет периодически информироваться о ходе расследования.