 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Осуществляется эвакуация работников​ в связи с пожаром на платформе "Гюнешли"

    В ПО Азнефть создан штаб

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сильный ураган 4 декабря в 17:40 вывел из строя линию газа на 10-ой платформе в месторождении Гюнешли, в результате чего начался пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в первую очередь приступили к эвакуации работников платформы. Высокие волны воспрепятствовали приближению кораблей к платформе. Несмотря на это в настоящее время спасатели МЧС продолжают эвакуацию посредством кораблей пожаротушения "Вихрь-9" и "Топаз", водолазного судна "Авер" и буксирного судна "Самир Гулиев" Каспийского морского пароходства.

    В связи с происшествием в Производственном объединении "Азнефть" создан штаб. Связаться со штабом можно по телефонам:

    +994 12 5211019

    +994 50 2293521

    +994 50 2457005

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi