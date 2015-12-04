Осуществляется эвакуация работников​ в связи с пожаром на платформе "Гюнешли"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сильный ураган 4 декабря в 17:40 вывел из строя линию газа на 10-ой платформе в месторождении Гюнешли, в результате чего начался пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в первую очередь приступили к эвакуации работников платформы. Высокие волны воспрепятствовали приближению кораблей к платформе. Несмотря на это в настоящее время спасатели МЧС продолжают эвакуацию посредством кораблей пожаротушения "Вихрь-9" и "Топаз", водолазного судна "Авер" и буксирного судна "Самир Гулиев" Каспийского морского пароходства.

В связи с происшествием в Производственном объединении "Азнефть" создан штаб. Связаться со штабом можно по телефонам:

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