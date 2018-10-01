Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В связи с ДТП в Баку с участием автобуса возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, в Управлении полиции на железнодорожном транспорте Главного управлении полиции министерства внутренних дел по факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление причин происшествия.

Отметим, что сегодня направлявшийся из Бина в Кероглу автобус маршрутной линии №160 выехал на путь грузового поезда. В результате аварии погиб один ребенок, по меньшей мере 34 человека получили травмы.

Хафиз Гейдаров