В Сумгайыте произошла массовая поножовщина, двое погибших - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших и пострадавшего в ходе массовой поножовщины в городе Сумгайыт.

Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, Гасымов Зохраб Вали оглы, 1988-го года рождения и Рагимов Намик Тахир оглы, 1989-го года погибли.

Брат З.Гасымова 31-летний Тофик Гасымов размещен в больницу.

По факту ведется расследование.

***22:29

В городе Сумгайыт возникшая ссора между молодыми людьми завершилась поножовщиной.

Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, происшествие произошло на территории 10-го микрорайона.

Во время ссоры между молодыми людьми лицо по имени Намик получил удар ножом в сердце. Получившего другой удар ножом Зохраба Гасымова разместили в реанимацию.

Причины происшествия расследуются, личности других лиц определяются.