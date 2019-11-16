В Сумгайыте отравились 13 сотрудников компании

В городе Сумгайыт произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, 13 сотрудников компании "Ustay" почувствовали себя плохо. С симптомами головокружения и тошноты их доставили на обследование в клинику Unikal. Десятерых из них отпустили на амбулаторное лечение. Трое были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра.

Причина инцидента пока не известна.

У сотрудников других компаний, действующих на данной территории, не выявлено проблем со здоровьем.

По информации, на заводах в этом районе не было обнаружено утечки газа.