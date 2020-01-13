В Сумгайыте должник пытался поджечь магазин - ФОТО

В Сумгайыте задержан мужчина, пытавшийся поджечь магазин.

Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в 12-ом микрорайоне города.

Так, мужчина по имени Аббас (фамилия уточняется – ред.) пришел к одному из магазинов города с канистрой бензина и заявил, что сожжет его. По словам свидетелей, он облил территорию вокруг магазина бензином и попытался его поджечь. Однако, находящийся поблизости владелец магазина помешал ему.

Информация об инциденте была передана в 1-ое отделение полиции Сумгайыта. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили неудавшегося поджигателя лежащим на земле у магазина. Этим поступком, мужчина хотел уйти от ответственности. Задержанный был доставлен в больницу для медицинского обследования. Затем сотрудники полиции взяли у него показания.

По предварительной информации, мужчина по имени Аббас задолжал владельцу магазина 4000 манатов. Мужчина не мог вернуть долг и решил прибегнуть к такому способу решения своей проблемы.

По факту ведется расследование.