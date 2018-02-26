В Сумгайыте водитель скрылся вместе с украденной выручкой от 28 тонн кукурузы - ФОТО

Сумгайыт. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте зафиксирован факт грабительства.

Как передает местное бюро Report, водитель присвоил 10 тысяч манатов человека, с которым работал в течение многих лет, и сбежал.

Пострадавший Самир Бекиров заявляет, что 31-летний житель города Сумгайыт Илькин Мурадов, который работал с ним в качестве водителя в одной из местных фирм в течение долгих лет, украл грузовик марки "Shacman" вместе с 28 тоннами кукурузы на нем. Машина была зарегистрирована на имя С.Бекирова. И.Мурадов продал товар и получил выручку в размере около 10 тысяч манатов, после чего скрылся, не вернув деньги владельцу товара. Грузовик был найден спустя два дня.

С.Бекиров с целью вернуть свои деньги отправился в дом грабителя, но его там не оказалось. Правоохранительные органы были проинформированы об этом инциденте.

По факту ведется расследование.