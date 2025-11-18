В Сумгайыте совершена кража с железной дороги на 67 тыс. манатов
Происшествия
- 18 ноября, 2025
- 09:36
Задержаны лица, похитившие железнодорожное имущество стоимостью 67 тыс. манатов.
Как сообщает Report, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского линейного отдела полиции Управления полиции железнодорожного транспорта, были задержаны четверо подозреваемых в краже рельсов со склада, расположенного на территории железнодорожной станции в Сумгайыте.
Ранее судимые Хызыр Гусейнов, Худабахыш Агаев, Акаш Пашаев и Садат Эльбрусзаде похитили рельсы общим весом 109 тонн, причинив ущерб на 67 тыс. манатов.
По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
