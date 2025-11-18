Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Сумгайыте совершена кража с железной дороги на 67 тыс. манатов

    Происшествия
    • 18 ноября, 2025
    • 09:36
    Задержаны лица, похитившие железнодорожное имущество стоимостью 67 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского линейного отдела полиции Управления полиции железнодорожного транспорта, были задержаны четверо подозреваемых в краже рельсов со склада, расположенного на территории железнодорожной станции в Сумгайыте.

    Ранее судимые Хызыр Гусейнов, Худабахыш Агаев, Акаш Пашаев и Садат Эльбрусзаде похитили рельсы общим весом 109 тонн, причинив ущерб на 67 тыс. манатов.

    По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

    МВД Сумгайыт кража железная дорога
    Sumqayıtda dəmir yolundan 67 min manatlıq oğurluq olub

