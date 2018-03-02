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    В Сумгайыте сбивший 17-ти летнюю девушку автомобиль скрылся с места происшествия

    Инцидент произошел в поселке Г.З.Тагиева© Report

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Местное бюро Report сообщает, что Абудова Айшан Расим кызы, 2001-го года рождения, проживающая в поселке Г.З.Тагиева, по улице Карима Каримова, дом 21, квартира 44, направляясь в магазин была сбита автомобилем "ВАЗ-2107".

    Водитель сразу скрылся с места происшествия.

    Пострадавшая А.Абудова была доставлена в пункт скорой помощи города Сумгайыт. В настоящее время ее состояние удовлетворительное.

    В связи с фактом ведется расследование.

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