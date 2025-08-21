В Сумгайыте произошел вооруженный инцидент, стрелявший задержан

О нас

Происшествия
21 августа 2025 г. 09:30
В Сумгайыте произошел вооруженный инцидент, сопровождавшийся грубым нарушением общественного порядка.

Как сообщили Report в МВД, 35-летний Илькин Сейидзаде, житель Абшеронского района, вступил в конфликт со своим знакомым, 43-летним жителем Сумгайыта Махиром Мамедовым.

Причиной стали личные разногласия, которые переросли в физическое насилие – Сейидзаде нанес побои Мамедову.

Ситуация резко обострилась, когда Мамедов, имевший при себе охотничье ружье, решил ответить на агрессию. Он произвел несколько выстрелов по шинам автомобиля Toyota Prado, принадлежащего Сейидзаде. Затем мужчина, угрожая оружием, повредил переднюю дверь транспортного средства и потребовал, чтобы Сейидзаде покинул автомобиль.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники Сумгайытского городского полицейского управления задержали Мамедова. Охотничье ружье, использованное при совершении преступления, было изъято и приобщено к материалам дела. Параллельно правоохранительные органы проводят дополнительное расследование по факту избиения Мамедова со стороны Сейидзаде.

По информации, полученной Report, оба участника инцидента являются ветеранами Второй Карабахской войны.

