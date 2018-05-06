В Сумгайыте пожилой мужчина, ударив себя ножом в сердце попытался совершить суицид

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Сумгайыт. 6 мая. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт совершена попытка суицида.

Как сообщает местное бюро Report, житель города Сумгайыт, проживающий по адресу, 9-й микрорайон, дом 59, квартира 36, 1960 г.р. Чобанов Владичеслав Районбей оглу нанес себе несколько ножевых ударов в области сердца.

58-летний мужчина впал в шоковое состояние. В. Чобанов в бессознательном состоянии был доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Сумгайыта. Пожилой мужчина в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

По факту ведется расследование.