В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд

Из службы "102"Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда вблизи жилого массива "Далга" города Сумгайыт.

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда вблизи жилого массива "Далга" города Сумгайыт.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыла кинологическая группа Агентства, а также сотрудники отделения полиции г.Сумгайыт и Службы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен 100-мм артиллерийский снаряд (BK-3), который был отправлен на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.

Кроме того, саперы обследовали территорию площадью 200 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда. Сообщается, что иных опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.