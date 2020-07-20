О нас
Report Georgia

В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд

В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд Из службы "102"Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда вблизи жилого массива "Далга" города Сумгайыт.
Происшествия
20 июля 2020 г. 07:18
В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда вблизи жилого массива "Далга" города Сумгайыт.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыла кинологическая группа Агентства, а также сотрудники отделения полиции г.Сумгайыт и Службы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен 100-мм артиллерийский снаряд (BK-3), который был отправлен на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.

Кроме того, саперы обследовали территорию площадью 200 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда. Сообщается, что иных опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 100 mm-lik top mərmisi tapıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Гёйгёле обнаружена ручная граната
ФотоВ Гёйгёле обнаружена ручная граната
20 июля 2020 г. 02:22
В Абшероне совершен наезд на пешехода
В Абшероне совершен наезд на пешехода
20 июля 2020 г. 00:39
Житель Агдаша зверски убил жену - ОБНОВЛЕНО
ВидеоЖитель Агдаша зверски убил жену - ОБНОВЛЕНО
19 июля 2020 г. 19:20
Манатные такси оккупировали автобусные остановки 
Видео"Манатные такси" оккупировали автобусные остановки 
19 июля 2020 г. 15:00
МВД: В отношении провокаторов принимаются меры
МВД: В отношении провокаторов принимаются меры
19 июля 2020 г. 14:02
В Баку молодой человек вскрыл себе вены
В Баку молодой человек вскрыл себе вены
19 июля 2020 г. 09:20
Арестованы причинившие вред Милли Меджлису лица
ВидеоАрестованы причинившие вред Милли Меджлису лица
19 июля 2020 г. 03:40
В Баку автомобиль сбил мотоциклиста насмерть
В Баку автомобиль сбил мотоциклиста насмерть
19 июля 2020 г. 01:26
В МВД разбираются с поведением влюбленного полицейского
В МВД разбираются с поведением "влюбленного" полицейского
18 июля 2020 г. 16:07
В Мингячевире обнаружено нарушившее карантин кафе
В Мингячевире обнаружено нарушившее карантин кафе
18 июля 2020 г. 11:42

Последние новости

07:43
В Германии число зараженных COVID-19 достигло 201,8 тыс. Другие страны
07:18
В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд Происшествия
06:51
ВидеоСтрельба в Москве, есть раненые В регионе
06:26
Госпитализирован король Саудовской Аравии Другие страны
06:03
Теракт в Сирии, 5 погибших, 85 раненых Другие страны
05:49
Завершился самый длинный сезон в истории футбольной Испании Футбол
05:27
В Бразилии выявлено почти 2,1 млн. случаев COVID-19 Другие страны
04:37
К Марсу запустили первый зонд ОАЭ из Японии Другие страны
04:21
ФотоВ США предотвращена армянская провокация Нагорно-карабахский конфликт
03:33
"Челси" вышел в финал Кубка Англии Футбол
03:18
Стрельба в США, есть погибший и раненые Другие страны
02:22
ФотоВ Гёйгёле обнаружена ручная граната Происшествия
01:56
В мире за сутки COVID-19 заразились около 167 тыс. человек Другие страны
01:44
Месси установил исторический рекорд Ла Лиги Футбол
01:10
В Суперлиге Турции определился победитель Футбол
Вся новостная лента