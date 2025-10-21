Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Сумгайыте мужчина скончался после инъекции обезболивающего

    Происшествия
    • 21 октября, 2025
    • 16:59
    В Сумгайыте скончался 42-летний мужчина – родственники заявляют, что смерть наступила вскоре после введения инъекции врачами скорой помощи.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 41-м микрорайоне, скончался местный житель Акиф Бахшиев (1983 г.р.).

    По информации близких родственников, мужчина жаловался на сильные боли в желудке, семья вызвала скорую помощь. Врачи ввели инъекцию, как утверждают близкие, спустя некоторое время мужчина скончался.

    В свою очередь в TƏBİB заявили, что прибывшая на место вызова бригада скорой помощи диагностировала острый коронарный синдром и кардиогенный шок. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался на месте, добавили в ведомстве.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Сумгайыт TƏBİB
