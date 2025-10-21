В Сумгайыте мужчина скончался после инъекции обезболивающего
Происшествия
- 21 октября, 2025
- 16:59
В Сумгайыте скончался 42-летний мужчина – родственники заявляют, что смерть наступила вскоре после введения инъекции врачами скорой помощи.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 41-м микрорайоне, скончался местный житель Акиф Бахшиев (1983 г.р.).
По информации близких родственников, мужчина жаловался на сильные боли в желудке, семья вызвала скорую помощь. Врачи ввели инъекцию, как утверждают близкие, спустя некоторое время мужчина скончался.
В свою очередь в TƏBİB заявили, что прибывшая на место вызова бригада скорой помощи диагностировала острый коронарный синдром и кардиогенный шок. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался на месте, добавили в ведомстве.
По факту происшествия проводится расследование.
Последние новости
17:12
Видео
Haber Global подготовил видеоматериал о госвизите президента Азербайджана в КазахстанВ регионе
17:10
Министр обороны Литвы сообщила о намерении подать в отставкуДругие страны
17:06
Турция и Кувейт подписали четыре соглашения о сотрудничествеВ регионе
17:05
Варшава заявила, что не может гарантировать безопасный пролет Путина в БудапештДругие страны
17:04
Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана совершить госвизит в Азербайджан в 2026 годуВнешняя политика
17:03
Посол: Эстония поддерживает азербайджанские компании в развитии цифровых услугИКТ
17:02
Посол Латвии: Проект LEF Azerbaijan укрепил связи между странами Центральной Балтии и АзербайджаномБизнес
17:01
Фото
Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:59