В Сумгайыте мужчина скончался после инъекции обезболивающего

В Сумгайыте скончался 42-летний мужчина – родственники заявляют, что смерть наступила вскоре после введения инъекции врачами скорой помощи.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 41-м микрорайоне, скончался местный житель Акиф Бахшиев (1983 г.р.).

По информации близких родственников, мужчина жаловался на сильные боли в желудке, семья вызвала скорую помощь. Врачи ввели инъекцию, как утверждают близкие, спустя некоторое время мужчина скончался.

В свою очередь в TƏBİB заявили, что прибывшая на место вызова бригада скорой помощи диагностировала острый коронарный синдром и кардиогенный шок. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался на месте, добавили в ведомстве.

По факту происшествия проводится расследование.