В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пожилого мужчину

24 января на участке дороги Баку-Губа-граница с Дагестаном, пролегающей по территории Сумгайыта, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

24 января на участке дороги Баку-Губа-граница с Дагестаном, пролегающей по территории Сумгайыта, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает Report, грузовой автомобиль марки "ГАЗ-330210", за рулем которого находился Бабаев Бахрам Керим оглу (1957 г.р.) сбил переходящего дорогу Гюльмалыева Адиля Махи оглу (1940 г.р.).

В результате аварии пешеход скончался.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется следствие.