Пожар в банном комплексе "Бей хамамы" в Сумгайыте потушен

Пожар в банном комплексе "Бей хамамы" в Сумгайыте был своевременно потушен.
Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей на горячую линию "112" информацией на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы и Сумгайытского регионального центра.
Благодаря оперативным действиям сотрудников пожар был потушен в краткие сроки, не успев распространиться на близлежащие объекты.
21:23
В городе Сумгайыт горит банный комплекс "Бей хамамы".
Как сообщает Report, инцидент произошел на пересечении улиц Ниязи и Черкасской.
На место происшествия привлечены сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов.
Работы по тушению пожара продолжаются.