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Пожар в банном комплексе "Бей хамамы" в Сумгайыте потушен

Пожар в банном комплексе "Бей хамамы" в Сумгайыте потушен В городе Сумгайыт горит банный комплекс "Бей хамамы".
Происшествия
25 ноября 2024 г. 21:51
Пожар в банном комплексе Бей хамамы в Сумгайыте потушен

Пожар в банном комплексе "Бей хамамы" в Сумгайыте был своевременно потушен.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей на горячую линию "112" информацией на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы и Сумгайытского регионального центра.

Благодаря оперативным действиям сотрудников пожар был потушен в краткие сроки, не успев распространиться на близлежащие объекты.

21:23

В городе Сумгайыт горит банный комплекс "Бей хамамы".

Как сообщает Report, инцидент произошел на пересечении улиц Ниязи и Черкасской.

На место происшествия привлечены сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов.

Работы по тушению пожара продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda “Bəy hamamı”nda yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

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