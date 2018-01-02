В Сумгаите в результате аварии пострадали три человека - ФОТО

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Сумгаите в результате ДТП пострадали три человека.

Как передает Report, водитель автомобиля, совершивший аварию, скрылся с места происшествия.

Так, автомобиль марки «Opel» сбил трех молодых людей, переходивших через дорогу в 11-ом микрорайоне города Сумгаит. Пострадавшие 17 летний Джахангиров Искандер Рафик оглы, 16 летний Гусейнов Гамид Джейхун оглы и 15 летний Гасымов Эмиль Шахин оглы с помощью людей, нахлодящихся вблизи, были доставлены в больницу. Согласно информации, поступившей из больницы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Была установлена личность водителя. Он задержан полицией.

По факту ведется расследование. Точные причины происшествия будут известны по заключению автотехнической экспертизы.