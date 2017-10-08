В Сумгаите найден артиллерийский снаряд

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ На территории Сумгаитского промышленного парка обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).

В пятницу, 6 октября из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям АР в ANAMA поступила информация об опасной находке на территории металлообрабатывающего завода, который входит в Сумгаитский технологический парк. Немедленно на место выехала мобильная группа саперов. Осмотрев указанную территорию, они обнаружили 122-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд (ОФ-462). Из-за наступления темного времени суток операция была продолжена на следующий день и 7 октября саперы увезли снаряд на территорию центрального обезвреживания агентства. Наряду с этим, в целях безопасности саперы осмотрели около 2500 квадратных метров близлежащей территории.