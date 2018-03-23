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    В Сумгаите автомобиль сбил водителя, который сошел с машины и пытался перейти дорогу

    Раненный в тяжелом состоянии© Report

    Сумгаит. 23 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгаит произошло ДТП с пешеходом.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на трассе Баку-Губа, в части пролегающей через территорию Сумгаита.

    Житель города Баку Юсифов Рамин Эльдар оглы 1978 г.р. сошел с машины и намеревался перейти дорогу. В это время он был сбит другим автомобилем, проезжающим на высокой скорости. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгаита.

    В ходе предварительного обследования было выявлено что, пострадавший находится в тяжелом состоянии, вследствие чего он был переведен в отделение реанимации. Позже посредством машины "скорой помощи" он был доставлен в Баку. Как сообщили в больнице, состояние Р.Юсифова оценивается как крайне тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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