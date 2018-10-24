В суде обокравший известную спортсменку заявил о невиновности своей возлюбленной

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу в отношении Ниджата Исрафилова и Наргиз Фараджевой, обвиняемых в краже крупной суммы денег из дома известной спортсменки Фариды Азизовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова обвиняемый Н.Исрафилов попросил слова.

Он сказал, что обвиняемая Н.Фараджева не знала об инциденте: "Она ни в чем не виновата в этом деле. Я прошу суд учесть это".

Н.Фараджева сказала, что не готова к последнему слову и попросила у суда время.

Очередное заседание суда назначено на 31 октября.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для Н.Исрафилова 8,5, а для Н.Фараджевой 5,5 лет тюремного заключения. Гособвинитель попросил арестовать Н.Фараджову в зале суда. Ф.Азизова же простила обвиняемых.