В суде над гражданами Армении начались выступления прокуроров

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и других многочисленных преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова), каждому обвиняемому были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В суде слово для выступления было предоставлено прокурорам, поддерживающим государственное обвинение. Отметим, что на предыдущем судебном заседании стороны заявили, что не возражают против завершения судебного следствия. Прокуроры, поддерживающие гособвинение, просили суд предоставить им время до 3 ноября для подготовки выступлений.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев отметил, что почти за год было проведено около 100 судебных заседаний. В течение более 500 часов были изучены всевозможные документы и доказательства.