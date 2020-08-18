В столичных маркетах проведены рейды, есть оштрафованные

В отношении 7 человек приняты меры в соответствии с законодательством

В Бинагадинском районе города Баку выявлены маркеты, нарушающие существующие правила и требования особого карантинного режима.

Как сообщает Report, сотрудники Исполнительной власти Бинагадинского района, Бинагадинского районного управления полиции и 7-го отделения полиции провели ряд мероприятий, в результате которых к административной ответственности привлечены владельцы и работники маркета “Araz” на улице И.Гашимова, “Bolmart” и “Bazar store” на улице Мирджалала.

В целом в отношении 7 человек приняты меры в соответствии с законодательством.

Наряду с проведением профилактических и разъяснительных бесед с лицами, нарушающими противоэпидемический, санитарно-гигиенический и карантинный режимы, в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях владельцы объекта оштрафованы на 200 манатов, другие нарушители - на 100 манатов.