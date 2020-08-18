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Report Georgia

В столичных маркетах проведены рейды, есть оштрафованные

В столичных маркетах проведены рейды, есть оштрафованные В отношении 7 человек приняты меры в соответствии с законодательством
Происшествия
18 августа 2020 г. 10:06
В столичных маркетах проведены рейды, есть оштрафованные
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В Бинагадинском районе города Баку выявлены маркеты, нарушающие существующие правила и требования особого карантинного режима.

Как сообщает Report, сотрудники Исполнительной власти Бинагадинского района, Бинагадинского районного управления полиции и 7-го отделения полиции провели ряд мероприятий, в результате которых к административной ответственности привлечены владельцы и работники маркета “Araz” на улице И.Гашимова, “Bolmart” и “Bazar store” на улице Мирджалала. 

В целом в отношении 7 человек приняты меры в соответствии с законодательством.

Наряду с проведением профилактических и разъяснительных бесед с лицами, нарушающими противоэпидемический, санитарно-гигиенический и карантинный режимы, в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях владельцы объекта оштрафованы на 200 манатов, другие нарушители - на 100 манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda marketlərdə reyd keçirilib, cərimələnənlər var

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