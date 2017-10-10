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    В столичной чайхане двое получили ножевые ранения во время массовой драки

    Состояние одного из раненых тяжелое© Report.az

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла массовая драка, в результате которой два человека получили ножевое ранение.

    Как сообщает Report, конфликт произошел между 6 мужчинами в чайхане, расположенной на территории 2-й Алатавы.

    В результате 57-летний Алы Ядулла оглу Алыев получил 2 ножевых ранения, а 32-летний Гадир Валят оглу Мамедов - одно ножевое ранение. Пострадавшие были доставлены в больницу. По словам врачей, состояние А. Алыева оценивается как тяжелое.

    По факту Ясамальским районным управлением полиции ведется расследование.

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