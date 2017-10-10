В столичной чайхане двое получили ножевые ранения во время массовой драки

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла массовая драка, в результате которой два человека получили ножевое ранение.

Как сообщает Report, конфликт произошел между 6 мужчинами в чайхане, расположенной на территории 2-й Алатавы.

В результате 57-летний Алы Ядулла оглу Алыев получил 2 ножевых ранения, а 32-летний Гадир Валят оглу Мамедов - одно ножевое ранение. Пострадавшие были доставлены в больницу. По словам врачей, состояние А. Алыева оценивается как тяжелое.

По факту Ясамальским районным управлением полиции ведется расследование.