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    В столице легковой автомобиль перевернулся, столкнувшись с препятствием, трое ранены - ФОТО

    Перевернувшись, машина ударилась об дерево© Report.az

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое.

    Как передает Report, движущийся по сальянскому шоссе автомобиль марки "Audi" с государственным номерным знаком "99-EE-114" потерял управление и столкнулся с препятствием на перекрестке. От силы удара автомобиль перевернулся и ударился об дерево на обочине.

    Сотрудник дорожно-патрульной службы, сержант полиции Сахават Абдуллаев сообщил Report, что в результате аварии пострадали три человека, автомобиль деформирован.

    Пострадавшие пассажиры Мурадова Лейла Агакерим гызы 1981 г.р. и Алиев Фирдовси Асиф оглу 1981 г.р. были госпитализированы. Водителю (имя не разглашается) оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.

    По факту Главным управлением следствия и дознания министерства внутренних дел ведется расследование.

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