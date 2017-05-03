В столице легковой автомобиль перевернулся, столкнувшись с препятствием, трое ранены - ФОТО

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое.

Как передает Report, движущийся по сальянскому шоссе автомобиль марки "Audi" с государственным номерным знаком "99-EE-114" потерял управление и столкнулся с препятствием на перекрестке. От силы удара автомобиль перевернулся и ударился об дерево на обочине.

Сотрудник дорожно-патрульной службы, сержант полиции Сахават Абдуллаев сообщил Report, что в результате аварии пострадали три человека, автомобиль деформирован.

Пострадавшие пассажиры Мурадова Лейла Агакерим гызы 1981 г.р. и Алиев Фирдовси Асиф оглу 1981 г.р. были госпитализированы. Водителю (имя не разглашается) оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.

По факту Главным управлением следствия и дознания министерства внутренних дел ведется расследование.