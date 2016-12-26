В стойле жителя Сальяна обнаружили двух похищенных из Ширванского национального парка газелей

Сальян. 26 декабря. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, похитивший из Ширванского национального парка двух газелей.

Как сообщает регионального бюро Report, житель села Гасанли Сейфели Сулейманов украл из Ширванского национального парка двух газелей и спрятал их в стойле.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отделения полиции, в стойле во дворе С.Сулейманова были обнаружены и изъяты 2 газели и 3 ружья марки "ТОЗ-8".

По факту ведется расследование.