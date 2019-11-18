В Сиязани произошло ДТП со смертельным исходом

На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает северное бюро Report, инцидент произошел на участке, пролегающим по территории села Зарат Сиязаньского района.
В результате столкновения легкового автомобиля "VAZ-21010" с грузовиком марки "КамАЗ" пострадали трое человек. Раненые были помещены в Региональный диагностический Центр Сиязаньского района. Несмотря на усилия медиков двое пострадавших (обе – женщины) скончались.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости