В Сиязани произошло ДТП со смертельным исходом

На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, инцидент произошел на участке, пролегающим по территории села Зарат Сиязаньского района.

В результате столкновения легкового автомобиля "VAZ-21010" с грузовиком марки "КамАЗ" пострадали трое человек. Раненые были помещены в Региональный диагностический Центр Сиязаньского района. Несмотря на усилия медиков двое пострадавших (обе – женщины) скончались.

По факту ведется расследование.