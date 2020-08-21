В Сиязани обнаружен металлический предмет

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории села Галашыхы Сиязанского района.

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории села Галашыхы Сиязанского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Сиязанского района, которые провели совместный осмотр.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства был обнаружен металический предмет. Боеприпас был отправлен на центральный полигон агентства для нейтрализации.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 800 кв.м. Других опасных предметов и устройств не зафиксировано.