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В Сиязани обнаружен металлический предмет

В Сиязани обнаружен металлический предмет Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории села Галашыхы Сиязанского района.
Происшествия
21 августа 2020 г. 06:36
В Сиязани обнаружен металлический предмет

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории села Галашыхы Сиязанского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Сиязанского района, которые провели совместный осмотр.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства был обнаружен металический предмет. Боеприпас был отправлен на центральный полигон агентства для нейтрализации.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 800 кв.м. Других опасных предметов и устройств не зафиксировано.

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