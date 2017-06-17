В Ширване в результате селевых потоков ряд улиц остались под водой

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Ширван. 17 июня. REPORT.AZ/ В Ширване в результате сильных ливневых дождей ряд улиц остались под водой. Как сообщает аранское бюро Report, проливной дождь, начавшийся прошлой ночью в Ширване, создал ряд трудностей.

Так, улицу Мамед Эмин Расулзаде и другие улицы затопило водой, эти улицы стали непроходимыми.

Кроме того, на территории под названием "Старый город" затоплены дворы около 30 домов.

Для откачки селевых вод к месту привлечено большое количество пожарных машин и живой силы министерства по чрезвычайным ситуациям.