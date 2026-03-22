    • 22 марта, 2026
    • 23:03
    В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован в городе Ширван.

    Так, в результате столкновения двух автомобилей различные травмы получили жители города Ширван: Руфат Хабиль оглы Эмрахов, 1991 года рождения, Фатима Парвиз гызы Гулиева, 2010 года рождения, Айнура Заур гызы Шатаева, 1984 года рождения, и Исмаил Эльхан оглы Шатаев, 2004 года рождения.

    Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу Ширвана. Трое из них после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Р. Эмиров госпитализирован.

    По факту ведется расследование.

    Şirvanda yol qəzası olub, dörd nəfər xəsarət alıb
    23:43
    Видео

    Стало известно, кто шантажировал семью Президента - НОВЫЕ ДЕТАЛИ

    Внутренняя политика
    23:34

    ЦАХАЛ: Боевые действия против Ирана могут продлиться еще несколько недель

    Другие страны
    23:15

    Спор в Саатлы закончился поножовщиной

    Другие
    23:03

    В Ширване произошло ДТП, пострадали четыре человека

    Происшествия
    22:58

    Ультрапереработанные продукты повышают риск инфаркта и инсульта на 67%

    Здоровье
    22:46

    В Иране повреждено более 81 тыс. объектов инфраструктуры после атак США и Израиля

    В регионе
    22:22

    Де Коссио: Куба готова к любому возможному нападению со стороны США

    Другие страны
    22:03

    Арагчи потребовал компенсации за ущерб, нанесенный ядерным объектам Ирана

    В регионе
    21:31

    Россия заработает $2 млрд на смягчении нефтяных санкций

    В регионе
    Лента новостей