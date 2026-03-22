В Ширване произошло ДТП, пострадали четыре человека

В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован в городе Ширван.

Так, в результате столкновения двух автомобилей различные травмы получили жители города Ширван: Руфат Хабиль оглы Эмрахов, 1991 года рождения, Фатима Парвиз гызы Гулиева, 2010 года рождения, Айнура Заур гызы Шатаева, 1984 года рождения, и Исмаил Эльхан оглы Шатаев, 2004 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу Ширвана. Трое из них после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Р. Эмиров госпитализирован.

По факту ведется расследование.