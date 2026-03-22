В Ширване произошло ДТП, пострадали четыре человека
Происшествия
- 22 марта, 2026
- 23:03
В Ширване произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован в городе Ширван.
Так, в результате столкновения двух автомобилей различные травмы получили жители города Ширван: Руфат Хабиль оглы Эмрахов, 1991 года рождения, Фатима Парвиз гызы Гулиева, 2010 года рождения, Айнура Заур гызы Шатаева, 1984 года рождения, и Исмаил Эльхан оглы Шатаев, 2004 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу Ширвана. Трое из них после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Р. Эмиров госпитализирован.
По факту ведется расследование.
Последние новости
23:43
Видео
Стало известно, кто шантажировал семью Президента - НОВЫЕ ДЕТАЛИВнутренняя политика
23:34
ЦАХАЛ: Боевые действия против Ирана могут продлиться еще несколько недельДругие страны
23:15
Спор в Саатлы закончился поножовщинойДругие
23:03
В Ширване произошло ДТП, пострадали четыре человекаПроисшествия
22:58
Ультрапереработанные продукты повышают риск инфаркта и инсульта на 67%Здоровье
22:46
В Иране повреждено более 81 тыс. объектов инфраструктуры после атак США и ИзраиляВ регионе
22:22
Де Коссио: Куба готова к любому возможному нападению со стороны СШАДругие страны
22:03
Арагчи потребовал компенсации за ущерб, нанесенный ядерным объектам ИранаВ регионе
21:31