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    В Ширване отец нанес ножевое ранение сыну

    Состояние потерпевшего среднетяжелое

    Ширван. 25 августа. REPORT.AZ/ Житель Сабирабада получил ножевое ранение в Ширване.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел ночью. 

    Гостивший у своего дяди житель села Азадакенд Сабирабадского района Абасов Али Низами оглу 1999 г.р. получил ножевой удар от родного отца. Раненый был прооперирован в Ширванской городской больнице. Состояние 19-летнего молодого человека, помещенного в отделение интенсивной терапии, оценивается как среднетяжелое.

    Продолжаются оперативные меры по поимке отца пострадавшего. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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