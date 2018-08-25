В Ширване отец нанес ножевое ранение сыну

Ширван. 25 августа. REPORT.AZ/ Житель Сабирабада получил ножевое ранение в Ширване.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел ночью.

Гостивший у своего дяди житель села Азадакенд Сабирабадского района Абасов Али Низами оглу 1999 г.р. получил ножевой удар от родного отца. Раненый был прооперирован в Ширванской городской больнице. Состояние 19-летнего молодого человека, помещенного в отделение интенсивной терапии, оценивается как среднетяжелое.

Продолжаются оперативные меры по поимке отца пострадавшего.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.