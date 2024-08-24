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В Ширване оштрафовали продававших табачные изделия несовершеннолетним

В Ширване оштрафовали продававших табачные изделия несовершеннолетним В Ширване полиция продолжает бороться с продажей алкоголя и табака несовершеннолетним.
Происшествия
24 августа 2024 г. 09:22
В Ширване оштрафовали продававших табачные изделия несовершеннолетним

В Ширване полиция продолжает бороться с продажей алкоголя и табака несовершеннолетним.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе рейдов на территории города в пяти магазинах была выявлена продажа табачных изделий несовершеннолетним. Нарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Кроме того, в ходе контрольно-профилактических мероприятий полиция оштрафовала 10 горожан за незаконную уличную торговлю и 12 человек за выброс мусора в неположенном месте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞirvanda azyaşlılara tütün satan şəxslər cərimələnib

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