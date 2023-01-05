Стали известны подробности взрыва в Шемкире, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщил западному бюро Report старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, в ходе предварительного расследования выяснилось, что граната взорвалась в автомобиле марки "ВАЗ-2107", в которой находились Биннат Гараев и Насиб Гейдаров.
В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления того, откуда Б.Гараев взял гранату и других деталей происшествия.
Два человека пострадали в результате разрыва гранаты в пункте обмена валюты в Шемкирском районе.
Как передает западное бюро
В результате Насиб Гейдаров 1972 года рождения и Биннат Гараев 1990 года рождения получили ранения.
Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.