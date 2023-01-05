Стали известны подробности взрыва в Шемкире

Стали известны подробности взрыва, в результате которого пострадали два человека в Шемкире.

Стали известны подробности взрыва в Шемкире, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщил западному бюро Report старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, в ходе предварительного расследования выяснилось, что граната взорвалась в автомобиле марки "ВАЗ-2107", в которой находились Биннат Гараев и Насиб Гейдаров.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления того, откуда Б.Гараев взял гранату и других деталей происшествия.

18:52

Два человека пострадали в результате разрыва гранаты в пункте обмена валюты в Шемкирском районе.

Как передает западное бюро Report , неизвестные бросили гранату в пункт обмена валюты.

В результате Насиб Гейдаров 1972 года рождения и Биннат Гараев 1990 года рождения получили ранения.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.