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    В Шемкире произошло тяжелое ДТП, погибли два человека

    Отделение полиции Шемкирского района проводит расследование

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В результате тяжелого ДТП в Шемкире погибли оба водителя.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в поселке Кюр столкнулись управляемый местным жителем Надиром Ахмедовым автомобиль "KIA" и автомобиль "Grand-River", за рулем которого находился житель Мингячевира Абульфат Мамедов. В результате ДТП оба водителя погибли.

    Отделение полиции Шемкирского района проводит расследование. 

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