В Шемкире произошло тяжелое ДТП, погибли два человека

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В результате тяжелого ДТП в Шемкире погибли оба водителя.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в поселке Кюр столкнулись управляемый местным жителем Надиром Ахмедовым автомобиль "KIA" и автомобиль "Grand-River", за рулем которого находился житель Мингячевира Абульфат Мамедов. В результате ДТП оба водителя погибли.

Отделение полиции Шемкирского района проводит расследование.