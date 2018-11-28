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    В Шемкире избита 39-летняя женщина

    Шемкир. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Шемкире избита 39-летняя женщина. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кура. 

    Жительница Баку Лала Султанова 1979 г.р. поспорила с соседями, когда хотела построить забор на принадлежащем ей участке в данном поселке. 

    В результате спора женщина была избита. Получившую различные травмы Л.Султанову поместили в одну из гянджинских больниц. 

    По факту ведется расследование. 

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