https://report.az/storage/news/77f57777b33e2593becfaeeb43736734/23bf2db8-f3d5-4e48-9911-e83a7e9e4f98_292.jpg
Шемкир. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Шемкире избита 39-летняя женщина.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кура.
Жительница Баку Лала Султанова 1979 г.р. поспорила с соседями, когда хотела построить забор на принадлежащем ей участке в данном поселке.
В результате спора женщина была избита. Получившую различные травмы Л.Султанову поместили в одну из гянджинских больниц.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости