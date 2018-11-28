Шемкир. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Шемкире избита 39-летняя женщина.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кура.

Жительница Баку Лала Султанова 1979 г.р. поспорила с соседями, когда хотела построить забор на принадлежащем ей участке в данном поселке.

В результате спора женщина была избита. Получившую различные травмы Л.Султанову поместили в одну из гянджинских больниц.

По факту ведется расследование.