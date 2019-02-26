В Шемкире игравший в прятки 9-летний ребенок попал под напряжение

Шемкир. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Шемкире 9-летний ребенок задел рукой высоковольтный электропровод. Ему пришлось ампутировать руку.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент отмечен в селе Деллер Джеир.
Местный житель Шадхан Гусейнов 2009 г.р., играя со сверстниками в прятки, спрятался за трансформатором и по неосторожности задел высоковольтный электропровод. Мальчик получил сильный ожог руки. Тяжело раненного ребенка доставили в больницу, где ему ампутировали руку.
По факту ведется расследование.
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