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В Шемкире игравший в прятки 9-летний ребенок попал под напряжение

Шемкир. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Шемкире 9-летний ребенок задел рукой высоковольтный электропровод. Ему пришлось ампутировать руку. 

Как сообщает западное бюро Report, инцидент отмечен в селе Деллер Джеир. 

Местный житель Шадхан Гусейнов 2009 г.р., играя со сверстниками в прятки, спрятался за трансформатором и по неосторожности задел высоковольтный электропровод. Мальчик получил сильный ожог руки. Тяжело раненного ребенка доставили в больницу, где ему ампутировали руку. 

По факту ведется расследование. 

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