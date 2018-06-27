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    В Шемахе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

    © Report

    Шамаха. 27 июня. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, случай произошел на территории города, именуемой "автовокзалом".

    Так, автомобиль марки Lexus столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2107. В результате двое - жительница города Баку Нушаба Керим гызы Амирова 1950 г.р. и жительница Гаджигабульского района Медина Гуламали гызы Атакишиева 1972 г.р. получили различные телесные повреждения.

    Обе пострадавшие были помещены в Шемахинскую ЦРБ. 

    Как сообщили в больнице, Н.Амировой была оказана первая помощь и она направлена в Баку, М.Атакишиева помещена в хирургическое отделение больницы.

    По факту ведется расследование

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