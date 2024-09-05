О нас

В Шеки задержан подозреваемый в продаже серебряных монет VII века

В Шеки задержан подозреваемый в продаже серебряных монет VII века Сотрудники Шекинского городского районного отдела полиции задержали Бахрама Абдурахманова, который пытался продать старинные монеты, датируемые VII веком нашей эры.
Происшествия
5 сентября 2024 г. 09:05
В Шеки задержан подозреваемый в продаже серебряных монет VII века

Сотрудники Шекинского городского районного отдела полиции задержали Бахрама Абдурахманова, который пытался продать старинные монеты, датируемые VII веком нашей эры.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Изъятые у него 73 монеты были переданы на экспертизу. На основании ее заключения было установлено, что это серебряные монеты, которые использовались в VII веке в качестве денежной единицы и относятся к национально-культурному наследию Азербайджана.

Изъятые монеты были переданы на хранение в Шекинский историко-краеведческий музей.

Расследование по факту продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəkidə VII əsrə aid gümüş sikkələri satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi