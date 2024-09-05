В Шеки задержан подозреваемый в продаже серебряных монет VII века

Сотрудники Шекинского городского районного отдела полиции задержали Бахрама Абдурахманова, который пытался продать старинные монеты, датируемые VII веком нашей эры.

Сотрудники Шекинского городского районного отдела полиции задержали Бахрама Абдурахманова, который пытался продать старинные монеты, датируемые VII веком нашей эры.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Изъятые у него 73 монеты были переданы на экспертизу. На основании ее заключения было установлено, что это серебряные монеты, которые использовались в VII веке в качестве денежной единицы и относятся к национально-культурному наследию Азербайджана.

Изъятые монеты были переданы на хранение в Шекинский историко-краеведческий музей.

Расследование по факту продолжается.