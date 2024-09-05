В Шеки задержан подозреваемый в продаже серебряных монет VII века

Сотрудники Шекинского городского районного отдела полиции задержали Бахрама Абдурахманова, который пытался продать старинные монеты, датируемые VII веком нашей эры.
Об этом
Изъятые у него 73 монеты были переданы на экспертизу. На основании ее заключения было установлено, что это серебряные монеты, которые использовались в VII веке в качестве денежной единицы и относятся к национально-культурному наследию Азербайджана.
Изъятые монеты были переданы на хранение в Шекинский историко-краеведческий музей.
Расследование по факту продолжается.