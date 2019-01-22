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    В Шеки столкнулись два автомобиля, пострадали 3 человека

    Шеки. 22 января. REPORT.AZ/ В Шеки произошло ДТП. 

    Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, столкнулись легковые автомобили марок "ГАЗ-24" и "ВАЗ-21061".

    В результате аварии пострадали находившиеся в "ВАЗ-21061" жители села Кичик Дехне Ниджат Расим оглу Рашидов 1994 г.р., Наиб Наиль оглу Таиров 1997 г.р., Новруз Байрам оглу Юнусов 1996 г.р.

    Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. 

    У Н.Таирова диагностировали черепно-мозговую травму. Его лечение продолжается в отделении реанимации. 

    Получивший перелом бедренной кости правой ноги Н.Рашидов помещен в хирургическое отделение. 

    Травма Н.Юнусова была легкой, поэтому после оказания ему первой медицинской помощи, ему назначили амбулаторное лечение и выписали. 

    По факту ведется расследование. 

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