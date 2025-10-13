Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Шеки стая бродячих собак напала на жилой дом

    Происшествия
    • 13 октября, 2025
    • 18:16
    В Шеки стая бродячих собак напала на жилой дом

    В Шеки стая бродячих собак напала на жилой дом, растерзала двух овец, а одну ранила.

    Как сообщает северо-западного бюро Report, инцидент произошел на улице Салмана Мумтаза в Шеки.

    В Шекинской районной службе по болезням животных и ветеринарии сообщили Report, что в этом году в соответствии с эпизоотическим планом была проведена вакцинация против бешенства бродячих собак.

    В исполнительной власти района же сообщили, что проблема бродячих собак находится в центре внимания. Было отмечено, что бродячие собаки должны быть изъяты и помещены в приюты.

    Шеки бродячие собаки
    Şəkidə sahibsiz it sürüsü evə hücum edib

