В Шеки стая бродячих собак напала на жилой дом
Происшествия
- 13 октября, 2025
- 18:16
В Шеки стая бродячих собак напала на жилой дом, растерзала двух овец, а одну ранила.
Как сообщает северо-западного бюро Report, инцидент произошел на улице Салмана Мумтаза в Шеки.
В Шекинской районной службе по болезням животных и ветеринарии сообщили Report, что в этом году в соответствии с эпизоотическим планом была проведена вакцинация против бешенства бродячих собак.
В исполнительной власти района же сообщили, что проблема бродячих собак находится в центре внимания. Было отмечено, что бродячие собаки должны быть изъяты и помещены в приюты.
Последние новости
18:16
В Шеки стая бродячих собак напала на жилой домПроисшествия
18:10
Фото
ОТГ запустила программу стажировки для официальных лиц диаспоральных структурДиаспора
17:59
Лавров провел встречу с главами четырех дипмиссий прикаспийских государствВ регионе
17:53
В Баку завершил свою работу фестиваль CIDC-2025ИКТ
17:52
Фото
AzerGold расширяет сотрудничество с Турцией и КыргызстаномПромышленность
17:52
Эрдоган встретился с Макроном в ЕгиптеДругие страны
17:45
Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложниковДругие страны
17:40
Бессент: Шатдаун уже начинает влиять на экономику СШАДругие страны
17:37